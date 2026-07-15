Un uomo di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri di Sansepolcro dopo aver perseguitato una ragazza di 19 anni, nonostante fosse sottoposto a un braccialetto elettronico. L’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere è stata emessa dal giudice del tribunale di Arezzo su richiesta della procura. L’arresto è stato eseguito nelle ultime ore.

AREZZO – Un uomo di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sansepolcro (Arezzo) in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere, emessa dal giudice del Tribunale di Arezzo su richiesta della procura aretina. L’uomo avrebbe continuato a perseguitare una giovane di 19 anni nonostante fosse già sottoposto al divieto di avvicinamento e al controllo con braccialetto elettronico. Dallo scorso mese di gennaio l’indagato era già destinatario del divieto di avvicinarsi alla vittima, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di mille metri. Una prescrizione che, stando agli accertamenti dei militari, sarebbe stata ripetutamente violata. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Arezzo: perseguita ragazza di 19 anni nonostante il braccialetto elettronico, 61enne finisce in carcere

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