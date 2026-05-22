Perseguita una donna nonostante l’ammonimento del questore | arrestato

Un uomo è stato arrestato ieri a Siena dopo aver perseguitato una giovane studentessa universitaria, nonostante fosse stato ammonito dal questore. L’intervento dei carabinieri della compagnia locale è avvenuto nel primo pomeriggio e ha concluso una situazione che durava diversi mesi. Le forze dell’ordine sono intervenute in tempo reale per fermare l’uomo, che si trovava in flagranza di reato, e hanno così messo fine alle sue azioni.

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SIENA – Un intervento tempestivo dei carabinieri della compagnia di Siena ha messo fine a mesi di angoscia per una giovane studentessa universitaria, culminati nel primo pomeriggio di ieri (21 maggio) con l’arresto in flagranza di reato. L’uomo, un cittadino straniero di vent’anni, è ritenuto il presunto responsabile di atti persecutori. Le indagini, coordinate dalla procura locale, hanno portato alla luce una spirale di molestie iniziata a fine gennaio. I primi approcci indesiderati, fatti di pedinamenti e sguardi insistenti nei locali del centro storico, sono progressivamente degenerati tra marzo e aprile in veri e propri approcci fisici, che in un’occasione hanno costretto la giovane a rifugiarsi in un esercizio commerciale per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Perseguita una donna nonostante l’ammonimento del questore: arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scopre il presunto tradimento del marito e perseguita la rivale: condannata a 9 mesi per stalking Sullo stesso argomento Violenza nella coppia, scatta l’ammonimento del Questore per un 26enneProvvedimento della Polizia di Stato a Sondrio dopo ripetuti episodi di aggressioni e minacce nei confronti della giovanissima compagna La Polizia di... Bullizzata da coetanee, denuncia con i genitori: scatta l’ammonimento del questoreAggredita nei pressi del Politeama Greco, a febbraio, la ragazza ha raccontato l’episodio. Perseguita una donna nonostante il braccialetto elettronico, finisce in carcereCastelfranco 22 gennaio, 2026 – I carabinieri di Castelfranco di Sotto, hanno arrestato un uomo di 40 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pisa. lanazione.it Sono una donna di 33 anni che sta con il marito di 31 anni per senso di colpa? reddit Perseguita una donna, si presenta a casa sua ubriaco e pretende un rapporto sessuale: arrestato a Borgo MantovanoMantova, 5 gennaio 2026 – Da tempo perseguitava una connazionale, una 39enne indiana rimasta vedova nel 2021, con molestie e minacce. Nel pomeriggio di domenica 4 gennaio l’uomo, un 55enne, si è ... ilgiorno.it