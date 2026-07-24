Viktor&Rolf ha annunciato la nuova collezione di fragranze chiamata “Bonbon”. Si tratta di una linea di profumi ispirata a note dolci, rivolta a un pubblico più giovane e contemporaneo. La collezione segue le precedenti di successo, come Flowerbomb e Spicebomb, e si distingue per l’ispirazione ai sapori zuccherati. La presentazione ufficiale è stata annunciata dopo le collezioni di fragranze già lanciate dal marchio olandese.

Dopo Flowerbomb e Spicebomb, l’originalissimo brand di profumi olandese Viktor&Rolf annuncia Bonbon. Si tratta di una nuova collezione di fragranze ispirate a note dolci e pensate per una generazione più giovane e contemporanea. Novità anche per i prezzi: 95 euro per il formato da 50ml e 30 euro per il formato travel da 10ml. Questa nuova linea non è solo una svolta per le fragranze, ma parla anche di layering olfattivo. Infatti, le tre varianti sono appositamente progettate per essere stratificate in base ai propri gusti personali. Viktor&Rolf lancia Bonbon, la collezione che ispira dolcezza. Con un packaging originale, ovvero un carinissimo flacone in vetro a forma di caramella, questa nuova collezione unisce il savoir-faire della tradizione vetraria con l’estetica pop del marchio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché siamo così in hype per la nuova collezione “Bonbon” di Viktor&Rolf

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