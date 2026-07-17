Viktor&Rolf arrivano a Milano con la loro prima mostra italiana da 10 Corso Como

Notizia in breve

Viktor&Rolf portano a Milano la loro prima mostra italiana, allestita presso 10 Corso Como. La mostra presenta un’installazione immersiva che unisce haute couture, performance e arte contemporanea. I due designer, attivi da oltre trent’anni, hanno creato un’esposizione che integra diversi mezzi espressivi, offrendo una panoramica del loro lavoro e della loro evoluzione creativa. La mostra è ospitata in uno spazio dedicato alla moda e all’arte contemporanea.