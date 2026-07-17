Viktor&Rolf arrivano a Milano con la loro prima mostra italiana da 10 Corso Como
Viktor&Rolf portano a Milano la loro prima mostra italiana, allestita presso 10 Corso Como. La mostra presenta un’installazione immersiva che unisce haute couture, performance e arte contemporanea. I due designer, attivi da oltre trent’anni, hanno creato un’esposizione che integra diversi mezzi espressivi, offrendo una panoramica del loro lavoro e della loro evoluzione creativa. La mostra è ospitata in uno spazio dedicato alla moda e all’arte contemporanea.
Dopo aver ridefinito per oltre trent’anni i confini tra haute couture, performance e arte contemporanea, Viktor Horsting e Rolf Snoeren arrivano finalmente in Italia con una mostra personale pensata come un’unica grande installazione immersiva. Dal 25 settembre al 22 novembre 2026, la Galleria di 10 Corso Como ospita Viktor&Rolf. Spectrum, un progetto espositivo che racconta l’universo creativo del celebre duo olandese attraverso una nuova chiave di lettura, lontana dalla classica retrospettiva e più vicina a un viaggio dentro il loro processo creativo. La prima mostra italiana dedicata a Viktor&Rolf. La mostra rientra tra gli eventi con cui 10 Corso Como celebra il suo trentacinquesimo anniversario e prosegue il percorso dedicato ai grandi protagonisti della creatività contemporanea. 🔗 Leggi su Panorama.it
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