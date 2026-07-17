Viktor&Rolf arrivano finalmente in Italia | Milano ospita la loro prima mostra ed è un appuntamento da non perdere

Milano ospita la prima mostra italiana di Viktor&Rolf, marchio noto per le collezioni surreali e riconosciute a livello internazionale. La mostra presenta una selezione di abiti e creazioni che hanno segnato la carriera del duo, con pezzi che sono stati esposti in musei di rilievo globale. L’evento rappresenta il debutto ufficiale del marchio in Italia, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare da vicino le loro creazioni più iconiche.

Se amate la moda che sembra uscita da un sogno surreale, segnatevi questa data. Dopo anni di collezioni diventate virali e abiti finiti nei musei più importanti del mondo, Viktor&Rolf arrivano finalmente in Italia con la loro prima mostra personale. Dal 25 settembre al 22 novembre 2026, il concept store 10 Corso Como di Milano ospiterà Viktor&Rolf. Spectrum, un’esposizione gratuita che celebra oltre trent’anni di creatività del celebre duo olandese. Non è una semplice mostra di moda. Chi conosce Viktor&Rolf sa che parlare semplicemente di “vestiti” sarebbe riduttivo. Ogni loro collezione è una performance, un’opera d’arte o una provocazione. E anche Spectrum segue questa filosofia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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