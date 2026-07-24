Samantha Morton è attualmente al centro dell’attenzione per il ruolo di Circe in un film, ma non è solo questa interpretazione a definirla. Durante un evento pubblico, l’attrice ha mostrato di non essere ancora pienamente consapevole della risonanza del suo nome nel settore. La sua carriera comprende una vasta gamma di ruoli, e questa recente notorietà non le ha ancora fatto capire appieno il suo nuovo stato di celebrità. Morton continua a lavorare senza lasciare trasparire eccessive reazioni pubbliche.

Morton, però, sembra non essersi ancora accorta del tutto di essere diventata il nome di cui tutti parlano in questo momento. Durante un evento promozionale di Odissea, vedendo i cacciatori di autografi in attesa di Matt Damon, Zendaya, Tom Holland e Charlize Theron allungare i pennarelli anche verso di lei, li ha avvertiti ridendo: «Sappiate che con la mia firma non farete molti soldi». È difficile capire se fosse falsa modestia, ironia o la consapevolezza di essere stata spesso al centro dei film, ma raramente al centro della scena. Samantha Morton ha ricevuto due candidature all’Oscar, ha lavorato con Steven Spielberg, Woody Allen, Jim Sheridan, Darren Aronofsky e Charlie Kaufman. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché Samantha Morton non è solo Circe, né la donna che Hollywood ha appena riscoperto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Samantha Morton on the Vilification of Women in History and Playing Circe in The Odyssey

Notizie e thread social correlati

Essere paragonata al Joker di Heath Ledger per la sua Circe in Odissea ha fatto «tremare le ginocchia» a Samantha MortonSamantha Morton ha reagito con sorpresa dopo essere stata paragonata al Joker di Heath Ledger per il suo ruolo di Circe in Odissea.

Samantha Morton racconta la scena dell'Odissea applaudita da tutta la troupe, che Christopher Nolan ha paragonato alle prove di Heath Ledger: «Quando recito, non sono più io»Samantha Morton ricorda una scena dell’Odissea applaudita da tutta la troupe, che Christopher Nolan ha paragonato alle prove di Heath Ledger.

Argomenti più discussi: Samantha Morton, o l’arte di rubare un film di Nolan in pochi minuti; Non ci sono dubbi: quella di Samantha Morton è la performance migliore di tutta Odissea; Samantha Morton racconta la scena dell'Odissea applaudita da tutta la troupe, che Christopher Nolan ha paragonato alle prove di Heath Ledger: Quando recito, non sono più io; Odissea, parla Samantha Morton, Maga Circe che lotta contro la brutalità degli uomini: Fare il film è stato come rinascere.

#TheOdyssey è la Mano di Nolan e si vede. E cmq ha gasato tra sound,fotografia,regia,cast,costumi Robert pazzesco. Poi che dire Samantha Morton mia preferita amata la scena con i . Non sono fan di Tom ma è stato bravo Elliot quei pochi minuti ha servito. x.com

Perché Samantha Morton non è solo Circe, né la donna che Hollywood ha appena riscopertoCresciuta tra famiglie affidatarie e istituti, non creduta quando denunciò gli abusi, giudicata da Hollywood anche per quanto fosse o non fosse desiderabile, Samantha Morton ha passato la vita a sottr ... vanityfair.it