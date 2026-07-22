Samantha Morton ricorda una scena dell’Odissea applaudita da tutta la troupe, che Christopher Nolan ha paragonato alle prove di Heath Ledger. L’attrice inglese spiega che, durante le riprese, si sentiva completamente diversa da sé stessa, come se non fosse più lei. All’epoca, Morton stava cercando di ottenere la tessera dell’Equity, il sindacato degli attori del Regno Unito, e sottolinea che non bastava semplicemente iniziare a recitare.

Ai tempi, l’attrice inglese stava cercando di ottenere la tessera dell’Equity, ovvero l’iscrizione al sindacato degli attori del Regno Unito. «All’epoca non bastava semplicemente iniziare a recitare. Bisognava lavorare», racconta a Vanity Fair. «Mi piaceva tantissimo». Alla fine la carriera da attrice di Morton decollò, grazie ad alcune apparizioni nella televisione britannica a cui seguirono i ruoli in Jane Eyre e Under the Skin, oltre a una nomination all’Oscar per Accordi e disaccordi di Woody Allen nel 2000. Morton, che ha ottenuto la sua seconda candidatura all’Oscar nel 2003, è diventata famosa per le sue interpretazioni intense e mutevoli in pellicole come Minority Report, Morvern Callar, Synecdoche, New York e The Whale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Samantha Morton racconta la scena dell'Odissea applaudita da tutta la troupe, che Christopher Nolan ha paragonato alle prove di Heath Ledger: «Quando recito, non sono più io»

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Odissea di Christopher Nolan: la Recensione COMPLETA

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