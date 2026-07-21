Samantha Morton ha reagito con sorpresa dopo essere stata paragonata al Joker di Heath Ledger per il suo ruolo di Circe in Odissea. La sua espressione ha mostrato nervosismo, con le ginocchia che le tremavano. La scena di Odissea include molti momenti imponenti, alcuni dei quali di dimensioni notevoli. L’articolo contiene spoiler sulla serie.

Il seguente articolo contiene spoiler su Odissea. Odissea abbonda di momenti grandiosi, e in alcuni casi giganteschi nel senso più letterale del termine. Poveri quei marinai che finiscono divorati da un ciclope nudo alto come un grattacielo: una scena che sembra pensata per rendere omaggio a ogni comparsa sacrificata sull’altare del mito. Eppure, la sequenza più magnetica arriva quando il film decide di rallentare, di sospendere il fragore epico per abbracciare un registro più cupo. È allora che gli allegri compagni di Odisseo incrociano il destino di Circe, interpretata da Samantha Morton: una maga che vive isolata, circondata da animali, come un’antica gattara greca, solo con meno felini tigrati e più leoni e tigri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Essere paragonata al Joker di Heath Ledger per la sua Circe in Odissea ha fatto «tremare le ginocchia» a Samantha Morton

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[4K] Best Joker Ever - Heath Ledger - Joker - STRUCT [EDIT]

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