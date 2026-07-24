Perché Marc Cucurella non si taglia mai i capelli? Dietro la sua iconica chioma c’è il gesto della madre che gli ha cambiato la vita

Marc Cucurella non si taglia mai i capelli, una scelta che deriva da un gesto della madre che ha avuto un impatto sulla sua vita. La sua chioma è diventata un tratto distintivo, legato a un ricordo personale e a un gesto simbolico. Questa decisione ha mantenuto nel tempo una connessione emotiva con la madre, senza implicazioni estetiche o di immagine legate al calcio moderno.

Nel calcio moderno, dove ogni dettaglio può diventare parte dell’identità di un giocatore, Marc Cucurella si è ritagliato uno spazio unico. Non servono presentazioni quando entra in campo: quella cascata di ricci scuri che gli ricadono sulle spalle è diventata un marchio di fabbrica, un elemento distintivo che lo rende immediatamente riconoscibile in qualsiasi zona del terreno di gioco. Ma dietro quella chioma, apparentemente ribelle, si nasconde una storia che ha poco a che fare con la vanità o con strategie di marketing. La vera origine del look più iconico del calcio contemporaneo affonda le radici nell’infanzia del difensore del Chelsea, quando giocava nelle categorie giovanili e sua madre Patricia Saseta assisteva alle partite dagli spalti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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The Real Reason Cucurella Never Cuts His Hair

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Temi più discussi: Perché Cucurella gioca da sempre con capelli così vistosi: un’idea astuta della mamma; Cucurella, l'animo generoso e sfacciato della Spagna: i riccioli come essenza, gli insegnamenti dell'autismo del figlio; Comunque vada a finire, Marc Cucurella e i suoi capelli sono stati protagonisti di questi Mondiali 2026; Ogni notte piango per lui: Marc Cucurella racconta l'autismo del figlio e la lezione più importante della sua vita.

Non taglio i capelli perché mio figlio è autistico, quindi farebbe fatica a riconoscermi in campo. Ogni volta che mi vede in TV o allo stadio, lui mi chiama e il suo volto sorride. Quindi perché dovrei tagliarli?. Marc #Cucurella x.com

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