Perché Cucurella non si taglia mai i capelli? La vera storia della chioma che lo ha reso famoso

Marc Cucurella è noto per i suoi lunghi capelli ricci, che lo rendono facilmente riconoscibile sul campo. Non si è mai tagliato i capelli, mantenendo la chioma invariata nel tempo. La sua acconciatura è diventata un tratto distintivo durante le partite, senza che abbia mai apportato modifiche. La sua scelta di non tagliarsi i capelli si è mantenuta costante nel corso della sua carriera calcistica.

Ci sono calciatori che diventano immediatamente riconoscibili per il numero di maglia, altri per un’esultanza o un particolare modo di giocare. Nel caso di Marc Cucurella, basta invece uno sguardo ai suoi lunghi capelli ricci per identificarlo in qualsiasi zona del campo egli si trovi. Il calciatore ha spiegato che non li taglia perché questo è il suo stile – e lo ha ribadito soprattutto dopo che un avversario glieli afferrò in campo. Ma quella chioma ribelle, diventata ormai parte integrante della sua immagine, non è però il risultato di una scelta di marketing o di un vezzo estetico. Dietro il look che lo accompagna fin dagli esordi si nasconde una storia tenera e sorprendente, legata alla sua infanzia e al rapporto con la madre. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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