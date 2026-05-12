Nicole Minetti non ha mai cambiato vita | le accuse della testimone che agitano la Procura di Milano

Da milanotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Milano sta considerando la possibilità di chiedere assistenza internazionale in Uruguay per ascoltare una testimone, ex dipendente di un noto imprenditore. La donna ha riferito di aver partecipato a feste private con escort a Punta del Este. Nel frattempo, si fanno avanti nuove accuse nei confronti di una figura pubblica, sostenendo che non avrebbe mai modificato il proprio stile di vita. La vicenda coinvolge diversi aspetti legali e personali.

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La procura generale di Milano sta valutando se inoltrare richiesta di "rogatoria internazionale" in Uruguay per sentire Graciela Mabel De Los Santos Torres, la massaggiatrice ex dipendente di Giuseppe Cipriani e che ha raccontato di festini privati con escort a Punta del Este all'interno della.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Nicole Minetti e la grazia, tutte le tappe della vicenda

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