Nicole Minetti non ha mai cambiato vita | le accuse della testimone che agitano la Procura di Milano

La procura di Milano sta considerando la possibilità di chiedere assistenza internazionale in Uruguay per ascoltare una testimone, ex dipendente di un noto imprenditore. La donna ha riferito di aver partecipato a feste private con escort a Punta del Este. Nel frattempo, si fanno avanti nuove accuse nei confronti di una figura pubblica, sostenendo che non avrebbe mai modificato il proprio stile di vita. La vicenda coinvolge diversi aspetti legali e personali.

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