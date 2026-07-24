Perché l’Universo sta tremando? I Buchi Neri che non dovrebbero esistere La scoperta che riscrive l' inizio del tempo - L' indagine di Focus sui misteri dello spazio

L’universo sta tremando, secondo le ultime analisi. Gli scienziati hanno rilevato segnali di vibrazioni provenienti da regioni dello spazio che potrebbero essere legate a buchi neri estremamente rari. Questi oggetti, finora considerati teorici, sembrano influenzare il tessuto dello spazio-tempo. La ricerca suggerisce che alcuni di questi buchi neri potrebbero aver avuto un ruolo nell’inizio del tempo. La scoperta è stata annunciata in un’indagine trasmessa su un canale dedicato all’astronomia.

Universo, Buchi Neri, vita su Marte e. L'indagine di Focus sui misteri dello spazio Perché l’Universo sta tremando? C’è vita su Marte? Sono solo alcuni dei grandi interrogativi astronomici al centro della quinta stagione di “Universo ai Raggi X”, da domenica 26 luglio in prima visione su Focus (canale 35, ore 21.15). Ogni puntata del programma scientifico che fa luce sui segreti dello spazio sarà introdotta e seguita dall’approfondimento “Segnali dall’Universo – Le ultime notizie dal Cosmo”, a cura di Luigi Bignami e con la regia di Tommaso Cennamo. Si tratta di sei appuntamenti inediti in cui, insieme ad astronomi e astrofisici,... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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POTREBBE NON ESSERE UN BUCO NERO…

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