Nel sito di Eliopoli, una necropoli di grande rilevanza religiosa, è stato scoperto un corredo funerario completo. Tra i reperti sono stati trovati numerosi amuleti in oro e altri oggetti di valore, collocati accanto a una sepoltura intatta. La scoperta è stata effettuata durante uno scavo archeologico condotto nelle ultime settimane. La necropoli si trova in una zona che ha restituito già importanti testimonianze dell’antico Egitto.

Una nuova e importante scoperta archeologica arriva dall’Egitto, dove gli studiosi hanno riportato alla luce un ricco corredo funerario nella necropoli di Eliopoli, uno dei più importanti centri religiosi dell’antichità. Il ritrovamento è avvenuto nell’area di Banhsi, nel quartiere cairota di Ain Shams, costruito sopra parte dell’antica città sacra dedicata al culto del dio sole Ra. Secondo quanto comunicato dal Ministero egiziano del Turismo e delle Antichità, il deposito funerario è stato individuato sotto una tomba in mattoni crudi contenente resti umani e potrebbe contribuire a fare luce sulle pratiche funerarie adottate durante il passaggio tra l’epoca romana e i primi secoli del Cristianesimo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Oro, amuleti e misteri: la sensazionale scoperta che riscrive la storia dell’Egitto

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