Buchi neri solstizio asteroidi e AI | che giugno al Planetario

Notizia in breve

A giugno, il cielo si anima con il solstizio, offrendo un’occasione per osservazioni e approfondimenti al Planetario. Il mese si caratterizza per un calendario ricco di eventi legati a temi come buchi neri, asteroidi e intelligenza artificiale, accompagnati da musica e miti. L’offerta include incontri e attività che coinvolgono il pubblico in un percorso tra scienza e domande sul nostro ruolo nell’universo.