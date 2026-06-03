Buchi neri solstizio asteroidi e AI | che giugno al Planetario

Da leccotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A giugno, il cielo si anima con il solstizio, offrendo un’occasione per osservazioni e approfondimenti al Planetario. Il mese si caratterizza per un calendario ricco di eventi legati a temi come buchi neri, asteroidi e intelligenza artificiale, accompagnati da musica e miti. L’offerta include incontri e attività che coinvolgono il pubblico in un percorso tra scienza e domande sul nostro ruolo nell’universo.

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Giugno porta con sé un cielo che cambia, si allunga e si accende per culminare nel solstizio: al Planetario questo mese diventa un viaggio tra scienza, musica, miti, osservazioni e grandi domande sul nostro posto nell’universo. Tra conferenze, serate speciali, concerti, yoga e appuntamenti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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