La Juventus ha mostrato interesse per Demirovic dello Stoccarda, considerandolo un profilo utile per la rosa. Si valuta la sua versatilità, che potrebbe adattarsi al modulo di Spalletti. La possibile formazione con Demirovic in campo prevede un ruolo di attaccante o esterno, sfruttando la sua capacità di muoversi su più linee. La trattativa è in fase di valutazione, senza comunicazioni ufficiali al momento.

di Francesco Spagnolo La Juventus è ritornata con forza su Demirovic dello Stoccarda. Ecco perché il calciatore bosniaco potrebbe essere ideale per Spalletti. I dettagli. Calciomercato Juventus news: nel costante lavoro di scouting per rinforzare il reparto avanzato della Juventus, il nome di Ermedin Demirovic dello Stoccarda emerge come una delle opzioni più stuzzicanti per dinamismo e completezza. Il centravanti si distingue per un’interpretazione moderna del ruolo: pur possedendo un fisico del classico numero nove, la prima punta mobile ama abbassarsi sulla trequarti per legare il reparto offensivo ai centrocampisti, creando una preziosa superiorità numerica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perché la Juve è interessata a Demirovic? La sua duttilità è ideale per Spalletti. Come potrebbero giocare i bianconeri con lui in campo

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