Gabriel Jesus sta dimostrando di poter giocare sia come centravanti di movimento che come trequartista, offrendo alla squadra un’opzione versatile in attacco. La Juventus potrebbe sfruttare questa sua capacità, adattando il ruolo a seconda delle esigenze della partita. La sua presenza in campo permette di cambiare strategia durante il gioco, con l’obiettivo di creare occasioni offensive più imprevedibili.

di Luca Fioretti Gabriel Jesus garantisce imprevedibilità e duttilità: può agire da centravanti di movimento o svariare sulla trequarti. Calciomercato Juventus ultimissime: l’eventuale arrivo di Gabriel Jesus alla Juventus non offrirebbe a Luciano Spalletti un semplice sostituto di Dusan Vlahovic, ma un vero e proprio jolly offensivo capace di rivoluzionare l’identità tattica della squadra. Se il serbo garantiva una presenza fisica e statica all’interno dell’area di rigore, il brasiliano dell’ Arsenal porta in dote una mobilità e una qualità tecnica che si sposano alla perfezione con il calcio associativo del tecnico toscano. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE La principale virtù dell’ex Manchester City è la sua straordinaria duttilità tattica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol e duttilità al servizio di Spalletti: come potrebbe giocare la Juve con Gabriel Jesus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Yildiz a rischio per Juve Bologna, chi potrebbe giocare al suo posto. Tutte le soluzioni a disposizione di SpallettiKean Yildiz potrebbe non essere disponibile per la partita tra Juventus e Bologna di domenica sera.

Juve Sassuolo, Thuram è in dubbio per la sfida dell’Allianz Stadium. Spalletti ha già scelto chi potrebbe giocare al suo postoThuram potrebbe non scendere in campo nella partita tra Juventus e Sassuolo di sabato sera.

Argomenti più discussi: Gabriel Jesus 'intriga' anche la Roma: le ultime ?; Olivera può lasciare il Napoli: Manna ha individuato il sostituto in Bundesliga.

Gabriel Jesus, sanzione dopo dedica gol a Gesù?/ Mi ha salvato la vita: cosa succede in Premier LeagueGabriel Jesus rischia una sanzione in Premier League dopo aver dedicato un gol a Gesù? Mi ha salvato la vita. Cosa succede e il precedente LA DEDICA DI GABRIEL JESUS A GESÙ DOPO IL GOL La ... ilsussidiario.net

Gabriel Jesus torna a segnare dopo un anno con l’Arsenal e ripropone un’esultanza iconica di KakàL’Arsenal ha vinto seccamente con l’Aston Villa. Gabriel Jesus è tornato al gol dopo praticamente un anno e dopo averlo fatto ha ripetuto un’esultanza iconica con una maglia che spesso ha mostrato il ... fanpage.it