Il portiere Jorgensen del Chelsea è stato accostato alla Juventus. La società valuta il giocatore come possibile sostituto, considerando le sue caratteristiche. La scelta si basa sulla sua esperienza internazionale e sulle qualità tecniche che potrebbero adattarsi alle esigenze della squadra. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome del portiere è stato inserito tra i possibili acquisti per la prossima stagione. La decisione finale spetterà alle autorità sportive e alla dirigenza.

di Francesco Spagnolo Tra i nomi accostati alla Juventus per la porta c’è anche quello di Jorgensen del Chelsea. Ecco perché il calciatore piace molto ai bianconeri. Nel calcio moderno, il ruolo dell’estremo difensore è cambiato molto. Non basta più essere bravo fra i pali, serve un vero e proprio regista aggiunto capace di avviare la manovra. In quest’ottica, le ultime voci di mercato accendono i riflettori su un profilo internazionale: Filip Jorgensen. Il classe 2002, di proprietà dei Blues, incarna l’identikit perfetto del portiere contemporaneo ed è finito al centro di un’ipotesi di trasferimento che lo vedrebbe vestire la maglia della Juventus per raccogliere un’eredità pesante tra i pali bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Jorgensen alla Juve, perché il portiere è ideale per i bianconeri? Questa caratteristica è perfetta per Spalletti

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