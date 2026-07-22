Rimpasto di governo da Salvini al Viminale al ritorno di Sangiuliano | tutti gli scenari per il Meloni Bis - RETROSCENA

Sono circolate voci di un possibile rimpasto di governo, con cambiamenti nel Ministero dell’Interno e il ritorno di un ex ministro dell’informazione. A Palazzo Chigi nessuna conferma ufficiale, ma le indiscrezioni continuano a circolare, alimentate da smentite non definitive e da un aumento di telefonate tra i membri del governo. La discussione riguarda anche un possibile secondo mandato per il presidente del consiglio.

A Palazzo Chigi nessuno conferma. E forse è proprio questo il dettaglio che alimenta il tam tam. Perché quando le smentite arrivano a mezza voce e le telefonate si moltiplicano, significa che il dossier esiste. Non è ancora il momento delle decisioni, ma quello dei posizionamenti. E il calendario offre una data che, nei corridoi della maggioranza, torna con insistenza: il 20 settembre, Pontida. L'idea che circola tra esponenti della coalizione è quella di un governo che, dopo aver superato la boa del record di durata possa concedersi un tagliando politico senza passare dalle urne. Un vero e proprio Meloni bis. Un rimpasto capace di riequilibrare i rapporti di forza interni e di affrontare le nuove dinamiche del centrodestra, a partire dalla pressione esercitata sul fronte leghista dall'area riconducibile a Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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TRAVAGLIO INCALZA SALVINI TRA IRONIA E FRECCIATE: IL DIBATTITO CHE FA RUMORE

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