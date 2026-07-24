Perché Cucurella non taglia mai i capelli | tutto nasce da un’idea della madre quando era bambino

Marc Cucurella non taglia mai i capelli, una scelta che risale all’idea della madre quando era bambino. Prima di diventare noto per le sue azioni in campo, il difensore si distingue per i lunghi riccioli che portava fin dall’infanzia. La sua capigliatura è diventata un tratto caratteristico, visibile anche nelle sue apparizioni pubbliche e nelle partite. Questa decisione personale ha mantenuto invariato nel tempo il suo stile distintivo.

Prima ancora dei suoi cross, delle sue sgroppate sulla fascia, della sua canzone “virale”, delle sue prestazioni con la Spagna, Marc Cucurella è riconoscibile per un dettaglio che è diventato ormai il suo marchio di fabbrica: i capelli lunghi e ricci. Una caratteristica che lo accompagna da sempre e che ha contribuito a renderlo uno dei volti più facilmente identificabili del calcio. Il terzino spagnolo, protagonista con la nazionale campione del mondo, è diventato negli anni uno dei migliori interpreti del ruolo. Un esterno moderno, capace di abbinare quantità e qualità, di spingere in avanti senza rinunciare al lavoro difensivo. Nella prossima stagione vestirà la maglia del Real Madrid, ma oltre alle sue qualità tecniche continua a far parlare anche per il suo aspetto inconfondibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Perché Cucurella non si taglia mai i capelli? La vera storia della chioma che lo ha reso famosoMarc Cucurella è noto per i suoi lunghi capelli ricci, che lo rendono facilmente riconoscibile sul campo.

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