La causa tra un europarlamentare e due ex collaboratori riguarda un risarcimento di circa 300.900 euro. La cifra, centrale nella disputa legale, si basa su una notifica e potrebbe richiedere oltre otto anni per essere pagata. La vicenda coinvolge i rapporti di lavoro interrotti e le relative richieste di risarcimento. La questione si svolge in ambito giudiziario, con il dettaglio che la somma è ancora in attesa di definizione ufficiale.

La cifra di 300.900 euro attorno alla quale ruota ormai la vicenda giudiziaria e patrimoniale che contrappone l’europarlamentare Ilaria Salis ai suoi due ex collaboratori, Valentina Dadda e Francois Gelmetti, è appesa a una notifica. E, per ora, anche a uno scontro a distanza. Con un paradosso politico dallo snodo giudiziario: l’icona della sinistra dei diritti col licenziamento facile (sul cui casellario giudiziale figurano vari reati da movimentista radicale, dall’invasione di edifici alla resistenza a pubblico ufficiale) prova a spostare la contesa sull’irregolarità del processo e descrive pubblicamente (ma lo aveva già fatto nelle lettere di licenziamento) gli ex del suo staff come dei fannulloni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Per risarcire i collaboratori cacciati la Salis impiegherebbe oltre otto anni

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