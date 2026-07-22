Un tribunale ha condannato un europarlamentare a risarcire oltre 300mila euro a due ex collaboratori. La decisione si basa sul fatto che i licenziamenti dei due dipendenti sono stati considerati privi di giusta causa. La sentenza evidenzia che l’azienda non avrebbe dimostrato motivazioni valide per interrompere i rapporti di lavoro. La condanna riguarda quindi il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge in materia di licenziamenti.

Non avrebbe provato la giusta causa dei licenziamenti dei suoi collaboratori. E’ per questo che l’europarlamentareIlaria Salisè stata condannata dal tribunale per aver licenziato due suoi collaboratori “senza giusta causa“. E secondo quanto stabilito dal giudice Franco Caroleo del Tribunale di Milano sezione lavoro,dovrà risarcire oltre 300mila euro. Sentenza che accoglie le richieste di due ex collaboratori assistiti dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto, i quali hanno cercato invano dinotificare il ricorso introduttivo del giudizio all’indirizzo ufficiale di residenza. Proprio l’assenza di una residenza costa all’europarlamentare, una condanna in contumacia, per aver omesso di costituirsi in ogni fase del processo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ilaria Salis condannata a risarcire oltre 300mila euro a due ex collaboratori

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ILARIA SALIS CONDANNATA: dovrà risarcire oltre 300 mila euro

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Batosta per Ilaria Salis. Condannata in contumacia per i collaboratori licenziati, dovrà risarcire oltre 300mila euroIlaria Salis è stata condannata in contumacia a risarcire oltre 300mila euro per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa.

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