Il Tribunale del lavoro di Milano ha stabilito che un eurodeputato deve risarcire due ex collaboratori con più di 300.000 euro. La sentenza include anche il pagamento di 10.000 euro di spese legali. La decisione riguarda un procedimento in cui sono stati riconosciuti diritti dei due ex collaboratori. La condanna è stata emessa in primo grado. La causa si è conclusa con questa sentenza, senza ulteriori dettagli sui motivi della richiesta di risarcimento.

Il Tribunale del lavoro di Milano ha condannato in primo grado l’eurodeputata Ilaria Salis a risarcire due ex collaboratori per un totale di 300.900 euro, oltre a 10mila euro di spese legali. Secondo il giudice, Salis non ha dimostrato l’esistenza di una giusta causa per l’interruzione anticipata dei rapporti professionali. L’eurodeputata ha contestato integralmente la decisione e ha presentato appello. La sentenza è stata depositata il 10 marzo 2026 dal giudice Franco Caroleo, ma è diventata pubblica soltanto ieri. I due collaboratori avevano contratti che sarebbero scaduti il 16 luglio 2029, alla fine della legislatura europea, e ricevevano compensi mensili rispettivamente di 2. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Ilaria Salis dovrà risarcire due ex collaboratori con oltre trecentomila euro

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Ilaria Salis dovrà risarcire oltre 300 mila euro a due ex collaboratori per averli licenziati

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