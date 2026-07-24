Monica Esposito è morta, ma la notizia è passata in secondo piano sui giornali. Solo pochi, tra cui Il Tempo, hanno dato spazio alla sua scomparsa in prima pagina. La sua morte non ha suscitato manifestazioni o lacrime pubbliche, a differenza di altri casi. Si evidenzia un doppio standard tra la copertura di questa vicenda e quella di altri eventi simili. La notizia rimane senza approfondimenti o commenti ufficiali.

Su pochi quotidiani, ieri, e tra questi Il Tempo, si poteva leggere in prima pagina la notizia della morte di Monica Esposito. Già, chi è Monica Esposito, molti di voi si chiederanno. Una donna di 55 anni che per due mesi ha lottato tra la vita e la morte dopo essere stata investita il 16 maggio scorso, in una zona pedonale a Modena, da Salim el Koudri, un 31enne di origine marocchina che aveva deciso di lanciare a tutta velocità la sua auto sui passanti, fatti saltare letteralmente come birilli. La sua agonia è terminata mercoledì. Ora, fate caso alla sproporzione tra l'attenzione mediatica e politica concessa alla morte di Abderrahim... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Per Monica né piazze né lacrime. Doppio standard tra la vittima di El Koudri e il caso di Bologna

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