Spalletti risponde male a Monica Bertini | Dottoressa funziona così Me ne avanza e ne ho anche per voi

Al termine del derby tra Juventus e Torino, Luciano Spalletti ha avuto un acceso scambio con Monica Bertini, conduttrice di 'Pressing'. Quando la giornalista ha chiesto chiarimenti, l’allenatore ha risposto in modo brusco, dicendo: “Dottoressa, funziona così. Me ne avanza e ne ho anche per voi”. La discussione si è protratta per alcuni istanti, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Al termine del derby pareggiato dalla Juventus contro il Torino, Luciano Spalletti ha avuto uno scambio molto animato con Monica Bertini, conduttrice di 'Pressing'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lo sfogo di Antonio Conte al termine di Napoli-Chelsea

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