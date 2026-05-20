A Modena, la procura ha deciso di non contestare né l’accusa di terrorismo né quella di premeditazione a Salim El Koudri, il giovane di 31 anni che sabato pomeriggio ha investito con l’auto diverse persone nel centro cittadino, provocando otto feriti, alcuni dei quali in condizioni molto gravi. La vicenda ha suscitato molta attenzione, ma le indagini non hanno portato a ipotesi di atti terroristici né di azioni pianificate in anticipo.

Roma, 20 mag – A Modena la Procura non ha contestato né l’aggravante del terrorismo né quella della premeditazione a Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato con l’auto contro la folla in pieno centro, ferendo otto persone, alcune in modo gravissimo. L’accusa resta quella di strage con l’aggravante delle lesioni gravissime. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, ma il punto politico e giudiziario resta enorme: davanti a un gesto compiuto con una dinamica che lo stesso giudice descrive come orientata a colpire “ più persone possibile ”, il perimetro dell’accusa viene tenuto lontano dalle categorie più pesanti e più simbolicamente esplosive. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Modena, il paradosso giudiziario di El Koudri: niente terrorismo né premeditazione

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