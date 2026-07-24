Andrea Pirlo sta per essere nominato nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La firma del contratto è imminente e potrebbe durare fino al 2028 con un’opzione per il Mondiale 2030, oppure fino al 2030 senza ulteriori clausole. La decisione finale dipenderà dagli ultimi accordi tra le parti. La conferma ufficiale arriverà a breve, dopo la definizione degli ultimi dettagli contrattuali. La scelta segue esempi di altre nazionali che hanno affidato la guida a tecnici di esperienza internazionale.

Andrea Pirlo sta per diventare il nuovo ct della Nazionale italiana, mancano solo gli ultimi dettagli per firmare un contratto che sarà o fino al 2028 con opzione per il Mondiale 2030, o direttamente fino al 2030. Pirlo ha accettato la proposta verbale di Maldini e Leonardo, scrive Fabrizio Romano su X, e firmerà nei prossimi giorni, poiché il tecnico dovrà trovare una soluzione con il club di Qatar United Fc, di cui è attualmente allenatore con un contratto fino al 2027. BREAKING: Andrea Pirlo accepts the verbal proposal and he’s set to become new Italy head coach, here we go! Pirlo said yes to long term project presented by Paolo Maldini and Leonardo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Per Marca, Pirlo ct dell’Italia è la scelta giusta: “Come Spagna e Argentina con De La Fuente e Scaloni”

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