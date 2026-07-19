Oggi si disputa la finale tra Spagna e Argentina. La squadra spagnola ha adottato un approccio di gioco richiesto dal tecnico De La Fuente, che potrebbe complicare la strategia dell’allenatore argentino. Nel frattempo, si sono verificati diversi eventi: il presidente della FIFA ha elogiato un ex presidente americano del calcio, una conferenza stampa ha suscitato polemiche per i fischi rivolti a De La Fuente, e il clima nella città di New York è influenzato dalla presenza di una nube di fumo causata da incendi in Canada. Gli aeroporti sono affollati a causa di numerosi voli privati.

La sviolinata di Infantino a Trump, il tycoon intenditore di calcio, la conferenza stampa – evento che ha causato non poche polemiche per i fischi a Luis De la Fuente, l’allarme clima con la persistente nube di fumo portata a New York dal vento e causata dai vasti incendi in Canada, gli aeroporti pieni per i tanti aerei privati previsti. La vigilia della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina è stata caratterizzata – come spesso in realtà è capitato in questi Mondiali – da diversi eventi extra campo che hanno fatto discutere e non poco. Oggi però è il momento del calcio vero, quello che si gioca in campo e che vede protagonisti i migliori giocatori del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spagna-Argentina, è il giorno della finale: perché il dominio del gioco chiesto da De La Fuente può mettere in difficoltà Scaloni

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