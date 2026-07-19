Inizia la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina al MetLife Stadium di New York. La formazione spagnola presenta una sorpresa a centrocampo, mentre la nazionale argentina schiera Nico Gonzalez dal primo minuto. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio. La partita si gioca in una giornata di grande attesa, con le due squadre pronte a sfidarsi per il titolo mondiale.

Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. È tempo di finale: Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium di New York. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21 Migliore in campo. Al termine del match Spagna Argentina 0-0: risultato e tabellino. SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De la Fuente ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez; Tagliafico, De Paul, MacAllister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Lionel Messi, Julian Alvarez. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna Argentina LIVE: sorpresa a centrocampo per De La Fuente, Scaloni punta su Nico Gonzalez. Le formazioni ufficiali della finale

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