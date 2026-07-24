Per Bruxelles gli account TikTok non tutelano i minori

Secondo Bruxelles, gli account TikTok gestiti da minori non sarebbero conformi alle norme di sicurezza stabilite dal regolamento europeo sui servizi digitali.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Gli account TikTok dei minori non rispetterebbero gli standard di sicurezza previsti dal regolamento europeo sui servizi digitali. E' la conclusione preliminare comunicata dalla Commissione europea alla piattaforma social. Secondo Bruxelles, su TikTok i minorenni possono scegliere di rendere pubblico il proprio account, consentendo così la visualizzazione dei contenuti anche a persone non iscritte alla piattaforma. I video pubblicati dagli utenti tra i 16 e i 17 anni possono inoltre essere raccomandati a qualsiasi altro utente attraverso un'apposita sezione. La Commissione ritiene che TikTok dovrebbe modificare le impostazioni predefinite degli account pubblici dei minori, rendendo i loro contenuti visibili soltanto agli utenti accettati dal titolare del profilo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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