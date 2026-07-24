Pep Guardiola rifiuta | non sarà Ct della Nazionale italiana

Pep Guardiola ha rifiutato l’offerta di diventare il commissario tecnico della Nazionale italiana. Lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio, che nei giorni scorsi gli avevano proposto il ruolo.

Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della Nazionale italiana. Lo ha appena comunicato – secondo quanto scrive l’Ansa – ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l’offerta di guidare gli azzurri. Proprio ieri, uscendo dalla sede della Lega Calcio Serie A, interpellato sulla possibilità che Guardiola abbia chiesto 20 milioni di ingaggio per ricoprire il ruolo di ct della Nazionale, il direttore tecnico della Figc, Paolo Maldini, aveva negato rispondendo in maniera chiara:?Per Pep, l’aspetto economico non è in alcun modo rilevante». Secondo i giornali ora rimangono in piedi le candidature di Roberto Mancini, Antonio Conte e Andrea Pirlo. 🔗 Leggi su Open.online

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