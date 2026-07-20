italia guardiola blitz di maldini e leonardo a barcellona per il nuovo ct della nazionale italiana

Maldini e Leonardo della Figc sono stati visti a Barcellona in un incontro con Pep Guardiola, ex allenatore del Manchester City. La visita si è svolta nelle ultime ore e non sono stati rilasciati commenti ufficiali. La presenza dei dirigenti italiani ha alimentato le speculazioni sulla possibilità di un nuovo commissario tecnico per la nazionale, ma al momento non ci sono annunci ufficiali. La trattativa tra le parti resta riservata.

I due dirigenti della Figc hanno incontrato l'ex allenatore del Manchester City a Barcellona Italia, Maldini e Leonardo a Barcellona per Guardiola Pep Guardiola allenatore dell'Italia? La voce delle scorse settimane si era sgonfiata, lasciando spazio alle indiscrezioni sulla volata tra Robert. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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