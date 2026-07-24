Guardiola rifiuta la proposta di Maldini e Leonardo | No grazie non me la sento Non sarà lui il prossimo ct dell’Italia | le alternative

Da ilfattoquotidiano.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pep Guardiola ha comunicato di non accettare l’offerta della FIGC di diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La proposta è stata avanzata da Maldini e Leonardo, ma l’allenatore ha risposto con un secco “No grazie, non me la sento”. Alla fine, non ci sarà un cambio di guida tecnica per la squadra azzurra in questa fase.

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Alla fine il tanto atteso sì non è arrivato. Pep Guardiola ha deciso di declinare la proposta della FIGC e non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Una scelta maturata dopo giorni di riflessione e comunicata con grande rispetto nei confronti di Paolo Maldini e Leonardo – riporta La Gazzetta dello Sport – che avevano individuato nel tecnico catalano il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo azzurro. Secondo quanto riportato, Guardiola avrebbe ringraziato per la fiducia ricevuta, spiegando però di non sentirsi pronto ad accettare l’incarico in questo momento: “No grazie, ma non me la sento”, avrebbe spiegato l’ex Manchester City. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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