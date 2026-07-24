Pep Guardiola ha dichiarato di non essere disposto a prendere un incarico in Italia, pur affermando di essere onorato dall’offerta. Il tecnico ha spiegato di non sentirsi ancora pronto a trasferirsi nel calcio italiano. La notizia è stata diffusa recentemente da TransfermarketWEB, e al momento non ci sono smentite ufficiali. Guardiola continua a concentrarsi sulle sue attuali responsabilità e non ha annunciato piani futuri nel calcio internazionale.

2026-07-24 12:28:00Non ci risultano ancora al momento smentite a seguito di quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com Pep Guardiola non diventerà il prossimo allenatore dell’Italia. Lo spagnolo ha informato Paolo Maldini e Leonardo di aver deciso di non accettare l’incarico, nonostante i continui sforzi della FIGC per convincerlo ad assumere la guida degli Azzurri. Secondo La Gazzetta dello Sport, Guardiola ha preso la sua decisione finale durante la notte, ponendo fine a settimane di speculazioni sul suo futuro. “ Grazie. Sono onorato, ma non mi sento pronto in questo momento. “ Come ha chiarito Maldini giovedì, i termini finanziari non sono mai stati l’ostacolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Justcalcio.com - Pep Guardiola rifiuta l’incarico in Italia: “Sono onorato, ma non mi sento pronto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Guardiola dice no all’Italia: “Sono onorato, ma non me la sento”. Maldini accelera per PirloPep Guardiola ha rifiutato l’offerta di allenare la nazionale italiana, preferendo prendersi un anno di pausa.

Italia, nella notte arriva il no di Guardiola a Maldini: "Sono onorato, ma non me la sento"Nella notte, Pep Guardiola ha comunicato di non accettare l’offerta di allenare una squadra italiana.

Temi più discussi: Guardiola ct dell'Italia? Il retroscena sull'allenatore; Italia, perché Maldini e Malagò stanno cercando di convicere Guardiola a diventare ct; Italia, Guardiola rifiuta la panchina: le motivazioni dietro il 'no'; Nuovo CT Italia: Guardiola si allontana, Mancini frena. La Serie A spinge Conte.

NEWS - Pep #Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Il tecnico spagnolo ha comunicato ai vertici della Federcalcio la decisione di rifiutare l'offerta ricevuta nei giorni scorsi, rinunciando così alla possibilità di guidare gli azzur x.com

Guardiola rifiuta l'offerta, non sarà ct dell'Italia. Si fa strada l'ipotesi Draghi reddit

Guardiola rifiuta l'offerta della Federcalcio, non sarà ct dell'Italia(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della Nazionale italiana. Lo ha appena comunicato - apprende l'Ansa - ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli aveva ... msn.com

Guardiola rifiuta l’offerta della Figc, non sarà il ct dell’ItaliaPep Guardiola (Foto AP/Dave Thompson, File) Pep Guardiola non sarà commissario tecnico dell’Italia. Dopo ... msn.com