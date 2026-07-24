Italia nella notte arriva il no di Guardiola a Maldini | Sono onorato ma non me la sento
Nella notte, Pep Guardiola ha comunicato di non accettare l’offerta di allenare una squadra italiana. Dopo aver riflettuto, ha inviato un messaggio in cui ringraziava, ma spiegava di non sentirsi in grado di accettare l’incarico al momento. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali.
“Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento”. Firmato Pep Guardiola. Alla fine nella notte arriva il no, ma non certo a cuore leggero. Il tecnico catalano ci ha pensato e ripensato, arrivando probabilmente anche a immaginarsi con il tricolore sulla divisa ad ascoltare le note dell’inno di Mameli. Poi però la ragione ha prevalso sul cuore e la risposta è stata quella forse più logica, viste le premesse. Perché Guardiola, in realtà, la sua decisione l’aveva presa tempo fa, quando ha deciso di lasciare il Manchester City dopo dieci anni. E solo un’offerta speciale avrebbe potuto farlo vacillare in questo modo. Lo hanno chiamato Maldini e Leonardo per offrirgli la panchina della Nazionale italiana e lui - da uomo di calcio - non è certo rimasto insensibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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