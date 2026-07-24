Pep Guardiola ha rifiutato l’offerta di allenare la nazionale italiana, preferendo prendersi un anno di pausa. Nonostante l’onore di essere stato scelto, il tecnico spagnolo ha comunicato di non sentirsi pronto a tornare in panchina in questo momento. La proposta è arrivata dal direttore tecnico, ma Guardiola ha deciso di non accettarla, lasciando aperta la possibilità di future opportunità. La Federazione Italiana di calcio aveva puntato su di lui per guidare la squadra.

Sfuma il sogno della Figc di avere in panchina Pep Guardiola. Corteggiato a lungo dal direttore tecnico Maldini, il tecnico catalano ha declinato la proposta preferendo prendersi un anno di riposo. A questo punto to salgono le quotazioni di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico. GUARDIOLA-ITALIA: NO, GRAZIE Dopo qualche giorno di riflessione, la risposta del tecnico è arrivata nella notte: “ Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento”. Una decisione per certi versi scontata, visto la volontà già manifestata in precedenza di voler prendersi una pausa e stare vicino alla famiglia dopo i 14 anni intensi vissuti al Manchester City. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Guardiola dice no all’Italia: “Sono onorato, ma non me la sento”. Maldini accelera per Pirlo

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