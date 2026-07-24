Pep Guardiola, 55 anni, ha mostrato segni di vitalità attraverso attività come il golf e il padel, e ha seguito una dieta a base di zuppa. Recentemente, ha anche visitato una clinica specializzata in longevità. Nel frattempo, Maldini e Leonardo stanno valutando altre opzioni per la guida tecnica, ma il nome di Guardiola rimane ancora in corsa per una posizione di rilievo nel calcio nazionale. La trattativa tra le parti non è ancora conclusa.

Anche se negli ultimi giorni c’è stata una battuta d’arresto e Maldini e Leonardo continuano a sondare altre strade, rimane ancora il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina dell’Italia. A 55 è già il secondo allenatore più vincente della storia dopo Ferguson: aveva deciso di fermarsi per un po’ e riposarsi, ma chissà che alla fine la tentazione azzurra non abbia la meglio. E intanto Pep continua a tenersi in forma con le sue passioni di sempre. Scopriamo quali sono. Per Guardiola è un grande appassionato di golf, lo pratica da anni e lo considera una vera e propria terapia: “È una delle migliori terapie che ho. Quando ci sono il Masters di Augusta o i grandi tornei preparo le partite a casa e guardo le immagini dell’avversario, ma sempre con il golf acceso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pep Guardiola in forma a 55 anni: dal golf al padel, la zuppa e… la clinica per la longevità!

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Pep Guardiola's Most Candid Interview Yet | On Spain, Brazil, Man City & the World Cup

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