guardiola italia le chiavi per convincere pep ad accettare la sfida e al matrimonio di donnarumma

Il presidente della Figc ha confermato che l'interesse per Pep Guardiola come possibile allenatore della nazionale italiana è concreto. In precedenza, sono stati riferiti incontri tra dirigenti italiani e rappresentanti del tecnico a Barcellona. Guardiola, attualmente alla guida di un club, non ha ancora accettato l'offerta. La trattativa resta in corso, senza comunicazioni ufficiali sui tempi o sui dettagli. Si tratta di una possibilità che viene monitorata da vicino dagli addetti ai lavori.

Prima la notizia del blitz di Paolo Maldini e di Leonardo a Barcellona poi la conferma direttamente dal presidente della Figc Giovanni Malagò: Pep Guardiola non è soltanto un sogno ma un'ipotesi concreta per la panchina della Nazionale. Convincere il tecnico spagnolo, che ha deciso di lasciare la guida del Manchester City dopo dieci anni di trionfi per guardare oltre il calcio e dedicarsi soprattutto ai suoi affetti, è un'impresa difficile, quasi impossibile ma in casa azzurra tutte le componenti sono all'opera per apparecchiargli il terreno e metterlo nelle condizioni migliori per farlo lavorare: in questo senso a Guardiola è stata assicurata un'ampia rete di osservatori per evitare di muoversi troppo dalla Spagna. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Se accettase l' #italia per lui sarebbe una sfida incredibile. Prenderebbe un #nazionale a pezzi, priva di talento e che non va ai mondiali dal 2014.. Pep io ti affiderei anche le chiavi della #seriea se potessi.. per me è un grosso si.. portaci la quinta.. #guardiola x.com

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