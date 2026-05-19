Pep Guardiola lascia il Manchester City è la fine di un'era | al suo posto Enzo Maresca

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pep Guardiola lascerà il Manchester City dopo aver conquistato 20 trofei con il club. La notizia circolava da tempo e presto sarà annunciata ufficialmente. Al suo posto arriverà Enzo Maresca, che assumerà il ruolo di allenatore. La decisione di Guardiola segna la fine di un periodo di successi e di un ciclo per la squadra inglese. Non ci sono ancora dettagli sui motivi della separazione o sui piani futuri del tecnico.

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La notizia era nell'aria, a breve arriverà l'ufficialità. Pep Guardiola andrà via dal Manchester City, dopo aver vinto 20 trofei. Al suo posto arriverà l'allenatore italiano Enzo Maresca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PEP GUARDIOLA LEAVING MANCHESTER CITY! A New Era Begins at City With Enzo Maresca!

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