Dutch Mantell ha commentato la gestione della WWE dopo che un wrestler è stato ripreso senza maschera durante una diretta streaming al Fanatics Fest di New York. Mantell ha espresso dubbi sul motivo per cui gli streamer siano ammessi a entrare nel backstage, sottolineando la presenza di questa figura senza copertura durante l’evento. La scena ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulle procedure di controllo durante le dirette ufficiali.

Dutch Mantell ha criticato la gestione della WWE dopo che Penta è stato ripreso accidentalmente senza maschera durante una diretta streaming di N3on al Fanatics Fest di New York. L’ex AEW e attuale superstar WWE è apparso per pochi istanti senza la sua iconica maschera mentre N3on e il suo cameraman attraversavano l’area backstage dell’evento. In seguito, lo streamer ha spiegato che a Penta era stato detto di poter togliere la maschera in quella zona, mentre a lui era stato autorizzato trasmettere in diretta proprio nello stesso spazio. N3on accidentally records WWE wrestler Penta without his mask on. pic.twitter.comI7qvdqPPaH — No Jumper (@nojumper) July 18, 2026 La WWE punta sugli influencer per conquistare i fan più giovani. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Penta mostrato senza maschera, Dutch Mantell: “Perché permettere agli streamer di entrare nel backstage?”

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