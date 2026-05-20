Un avvocato ha spiegato che la famiglia Ellison sarebbe favorevole a un acquisto immediato del club. Secondo quanto riferito, la famiglia avrebbe manifestato interesse concreto e intenzione di agire senza dilazioni. L’avvocato ha fornito dettagli sui motivi che spingerebbero gli Ellison a questa scelta, senza tuttavia rivelare eventuali accordi o trattative in corso. Le dichiarazioni arrivano in un momento in cui si discute molto del possibile ingresso di nuovi investitori nel mondo del calcio.

Il futuro societario del Milan si arricchisce di un nuovo possibile scenario. Secondo quanto rivelato da 'MilanoFinanza', nuovi investitori americani sarebbero pronti a fare il loro ingresso nel club nel breve-medio termine. I riflettori sono puntati sulla famiglia Ellison, dinastia di magnati statunitensi legati a Gerry Cardinale da stretti rapporti personali e professionali. RedBird ha infatti supportato con un investimento di circa 1.8 miliardi di dollari il recente acquisto di Paramount da parte di Skydance, e l'ingresso degli Ellison nel Milan rappresenterebbe la naturale evoluzione di questo asse commerciale. Ellison interessati ad acquistare il Milan? L'Avvocato Raimondo fa chiarezza Questa clamorosa ipotesi era stata in realtà anticipata, in tempi non sospetti, dall'avvocato Felice Raimondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Avv. Raimondo: “Agli Ellison conviene entrare subito. Vi spiego perché”

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