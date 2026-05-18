L’assenza di LA Knight dai programmi WWE ha attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, considerando che non ha partecipato a nessun evento dalla WrestleMania 42. Questa settimana, Dutch Mantell, noto ex wrestler e commentatore, ha commentato la questione affermando che probabilmente c’è un motivo nascosto dietro questa lunga assenza. La situazione ha suscitato speculazioni tra gli appassionati, ma finora non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla reale motivazione.

Una grande preoccupazione è emersa riguardo all’assenza di LA Knight dalla programmazione WWE. La superstar non sale sul ring da WrestleMania 42 e, questa settimana, la leggenda del wrestling Dutch Mantell ha condiviso il suo punto di vista sulla situazione. Knight ha preso parte a un match a sei uomini durante lo Showcase of the Immortals, facendo squadra con gli Usos contro Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed. I babyface hanno conquistato la vittoria dopo che IShowSpeed si è schierato dalla loro parte. Mistero attorno all’assenza prolungata di LA Knight. Durante una recente puntata di Story Time with Dutch Mantell, il veterano del wrestling si è chiesto se ci sia un motivo preciso dietro la scelta della WWE di tenere LA Knight lontano dalla televisione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - LA Knight fuori dai programmi WWE, Dutch Mantell: “Probabilmente c’è un motivo nascosto dietro la sua assenza”

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