Pensioni calamità naturali estetiste barbieri e ospedali | quali sono i contenuti delle prime quattro intese sull' Autonomia

Quattro materie non-Lep sono state inserite nelle prime intese sull’Autonomia approvate alla Camera. Si tratta di protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, e tutela della salute con il coordinamento della finanza pubblica. Questi settori non richiedono il calcolo dei livelli essenziali delle prestazioni per essere delegati alle Regioni. Le intese riguardano quindi materie di competenza regionale senza vincoli di standard nazionali.

Sono quattro le materie non-Lep, che quindi non hanno bisogno del calcolo dei livelli essenziali delle prestazioni per essere delegate alle Regioni, inserite nelle pre-intesa votate alla Camera: protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica. Ma cosa significano queste parole e che cosa comporterà se verranno attribuite alla Regione Veneto? Partiamo dalla protezione civile: il cambiamento climatico e le emergenze meteo, fra alluvioni, frane e inondazioni, rendono sempre più necessario un coordinamento strategico. L’Autonomia in questo caso consentirebbe al... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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