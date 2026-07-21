La Camera ha approvato le risoluzioni di maggioranza che sostengono gli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria e altre. La votazione si è svolta con proteste da parte delle opposizioni in Aula. La discussione si è concentrata sulle modalità di autonomia regionale, con le opposizioni che hanno espresso dissenso durante il dibattito. La decisione rappresenta un passaggio chiave nel percorso di definizione dell’intesa tra le parti coinvolte.

La Camera ha dato via libera alle risoluzioni di maggioranza favorevoli agli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia e Piemonte per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” e per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”. Domani sarà approvata anche la risoluzione relativa alla pre-intesa con il Veneto sulle stesse materie. Protesta in Aula delle opposizioni, con i parlamentari di Pd, M5S e Avs che hanno mostrato in aula cartelli con su scritto “ La salute è un diritto, non un privilegio “, “Sanità per tutti da nord a sud”, “No autonomia, no sanità per pochi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Autonomia, ok Camera a prime pre-intese tra le proteste delle opposizioni in Aula

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