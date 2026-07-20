La regione del Sud annuncia ricorso alla Corte costituzionale contro le pre-intese per l’autonomia differenziata approvate da alcune regioni del Nord. La decisione riguarda Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, approvate dal Senato il 16 luglio. La regione del Sud sottolinea che farà ricorso e spera che altre regioni meridionali si uniscano. Nessuna data è stata comunicata, e si attende l’avvio delle procedure legali.

Contro le pre-intese per l'Autonomia differenziata di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, approvate dal Senato giovedì 16 luglio, «faremo sicuramente ricorso alla Corte costituzionale, lo farà la Puglia, ma spero che lo faccia anche la Campania e che lo faranno le altre regioni del Sud». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. «I dati che ho citato sono i dati degli uffici tecnici del Parlamento che hanno fatto l'istruttoria alle pre-intese e che io ho riportato all'attenzione dell'opinione pubblica», ha proseguito riferendosi a quanto egli stesso ha segnalato nei giorni scorsi in interviste e dichiarazioni sull'argomento. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Autonomia, l'annuncio di Decaro: «La Puglia farà ricorso alla Consulta contro le pre-intese delle Regioni del Nord»

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