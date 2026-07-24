In diverse zone periferiche della città, i pendolari attendono i mezzi pubblici senza pensiline. Da Spinaceto a Bravetta, passando per l’Africano e Tor Vergata, molte persone si fermano in piedi e sotto il sole mentre aspettano gli autobus. La mancanza di strutture adeguate rende difficile l’attesa, costringendo chi utilizza i mezzi pubblici a sostare all’aperto, spesso senza riparo.

In molte zone della Capitale, soprattutto in quelle più periferiche, è ancora caccia alla pensilina che non c'è. Da Spinaceto a Bravetta, passando per l'Africano fino a Tor Vergata, orde di pendolari sono costrette ad aspettare i bus in piedi e sotto al sole cocente. E in queste giornate di caldo estremo non è certo un toccasana. Basta raggiungere i quartieri meno centrali, dove la rivoluzione "smart" non c'è stata, per rendersene conto. C'è chi corre per schivare i raggi e trovare rifugio in un lembo d'ombra, chi si arma di ombrellino e muove il ventaglio freneticamente e chi si getta l'acqua addosso nella speranza che la sensazione di sollievo duri fino all'arrivo del mezzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pensiline ancora un miraggio, i bus si attendono in piedi e al caldo

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