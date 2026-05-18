Asfaltature e interventi per la mobilità | arrivano tre nuove pensiline bus e portabici nel centro di Cervia

Da ravennatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cervia si intensificano i lavori di sistemazione delle strade e di miglioramento della mobilità. Questa settimana sono previsti interventi di asfaltatura e l’installazione di tre nuove pensiline per gli autobus e portabici nel centro cittadino. Oggi è iniziata la fase di asfaltatura di via Lazio a Pinarella, nel tratto tra via Pinarella e via Abruzzi, segnando l’avvio di un calendario di lavori che coinvolgeranno diverse zone della città.

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Si preannuncia una settimana di intensa attività per i lavori stradali a Cervia. Oggi è iniziata l’asfaltatura di via Lazio a Pinarella, nel tratto compreso tra via Pinarella e via Abruzzi. Il lavoro, eseguito da Hera spa, è finalizzato alla sistemazione delle parti danneggiate di una delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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