Penalisti contro il decreto anti maranza | regressione culturale

La giunta dell’Unione delle Camere Penali ha espresso critiche sul disegno di legge riguardante l’imputabilità dei minorenni, definendolo una “regressione culturale”. Nella nota, si evidenzia che il testo prevede modifiche che potrebbero influire sulla tutela dei minori coinvolti in procedimenti penali. La posizione dei penalisti si concentra sulla percezione che le modifiche rappresentino un passo indietro rispetto alle norme attuali in materia di giustizia minorile.

Così, in una nota, la giunta Unione camere penali in merito al ddl relativo all’imputabilità dei minorenni. “Il testo del disegno di legge aggiunge un ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata con il decreto Caivano e proseguita, da ultimo, con la prospettata estensione del fermo di prevenzione anche ai minorenni – viene sottolineato – In questo quadro, la cosiddetta “stretta anti-maranza”, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale”. “Il disegno di legge – si legge nella nota – rischia di costituire il primo passo di un percorso già evocato nel dibattito pubblico: quello volto alla progressiva riduzione dell’età dell’imputabilità”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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COME INTERPRETARE correttamente le nuove norme del DECRETO SICUREZZA anti maranza - coltelli

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