Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che introduce il fermo preventivo anche per i minori. La legge prevede misure di sicurezza più restrittive e un intervento più rapido in situazioni di rischio. La norma consente l’applicazione del fermo preventivo senza limiti di età e si applica in casi di reati considerati particolarmente gravi. La decisione riguarda anche i minorenni coinvolti in attività ritenute pericolose o criminali. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi per discutere un nuovo disegno di legge sulla sicurezza con “disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del ministero dell'Interno”, una serie di norme che nella maggioranza vengono definite “anti-maranza”. La riunione è durata appena 20 minuti e il provvedimento è stato approvato. “Viene estesa la disciplina del fermo di prevenzione anche a soggetti minorenni rispetto ai quali, nel corso di operazioni di polizia destinati alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Via libera al decreto "anti-maranza": fermo preventivo anche per i minori

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LA LEGGE ANTI MARANZA!

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