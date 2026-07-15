Decreto anti maranza Meloni | Ora aggiungiamo un ulteriore tassello
Il governo ha esteso il divieto di fermo preventivo anche ai minorenni coinvolti in comportamenti pericolosi nelle aree della movida. È stato introdotto il divieto di aggregazione per contrastare le bande giovanili e prevedono pene fino a cinque anni di reclusione e multe di 15mila euro per danneggiamenti di gruppo. Il decreto mira a rafforzare le misure contro la violenza tra i giovani e i danni nelle zone di intrattenimento.
Fermo preventivo esteso anche ai minorenni per condotte 'pericolosè nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15mila euro in caso di danneggiamenti di gruppo. Arriva la nuova stretta anti-maranza del governo con il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al nuovo disegno di legge sulla sicurezza che, accanto alle misure già previste dal testo originario andato sul tavolo qualche mese fa - come l'aggravante di alcuni reati commessi ai danni di giornalisti e la norma sugli sgomberi di occupazioni abusive delle seconde case -, ha introdotto cinque nuovi articoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
EVENTO ANTI MARANZA, LA COMUNITA' MAROCCHINA:«SIAMO ARRABBIATI CON QUESTI DELINQUENTI» | 01/06/2026
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