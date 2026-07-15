Decreto anti maranza Meloni | Ora aggiungiamo un ulteriore tassello

Notizia in breve

Il governo ha esteso il divieto di fermo preventivo anche ai minorenni coinvolti in comportamenti pericolosi nelle aree della movida. È stato introdotto il divieto di aggregazione per contrastare le bande giovanili e prevedono pene fino a cinque anni di reclusione e multe di 15mila euro per danneggiamenti di gruppo. Il decreto mira a rafforzare le misure contro la violenza tra i giovani e i danni nelle zone di intrattenimento.