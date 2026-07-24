Pedopornografia arrestato un impiegato pubblico di 57 anni | sequestrati circa 700 file

Un uomo di 57 anni, impiegato pubblico e residente ad Arezzo, è stato arrestato dalla polizia postale con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 700 file. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, ha portato all’arresto dell’uomo, incensurato e con famiglia.

Arezzo, 24 luglio 2026 - Un impiegato pubblico di 57 anni, residente ad Arezzo, incensurato e con famiglia, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico al termine di un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze e condotta dalla polizia postale. La perquisizione e il sequestro. Nel corso di una perquisizione eseguita mercoledì mattina nell'abitazione dell'uomo, gli investigatori hanno sequestrato un computer contenente circa 700 file ritenuti riconducibili a materiale pedopornografico. Le immagini, ora al vaglio degli inquirenti, raffigurerebbero minori coinvolti in esplicite attività sessuali con adulti, t ra loro oppure ripresi in diversi contesti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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